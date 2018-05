Olympic Essenbeek Halle steunt 'Kom op tegen Kanker' 16 mei 2018

Olympic Essenbeek Halle heeft een cheque ter waarde van 1.300 euro overhandigd aan vertegenwoordigers van Kom op tegen Kanker. Dat geld is afkomstig van de jongste editie van de Hyacintenjogging. Per deelnemer werd 1 euro inschrijvingsgeld aan de kant gelegd voor het goede doel. En omdat de club ook in de eigen rangen al geconfronteerd werd met kanker, werd er gekozen voor Kom op tegen Kanker.





(SMH)