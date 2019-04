Olympic Essenbeek Halle jogt opnieuw door paars gekleurd Hallerbos Bart Kerckhoven

11 april 2019

14u31 0 Halle De masters en recreanten van de Koninklijke atletiekclub Olympic Essenbeek Halle (OEH) organiseren op zaterdag 27 april voor de achtendertigste keer de Hyacintenjogging.

Een honderdtal vrijwilligers zullen op 27 april klaar staan om alle lopers en wandelaars te begeleiden in het Hallerbos waar dan de boshyacinten mooi in bloei staan. De inschrijvingen vinden plaats in zaal Vergeet-mij-nietje in de Kasteelstraat in Halle.

De jeugdjogging met afstanden van 600 en 1.200 meter start om 14 uur in het Warandepark. De 14 kilometer en de 21 kilometer starten samen om 14.30 uur gevolgd door de 7,5km om 14.45 uur. Onderweg zijn er verschillende bevoorradingen voorzien. Iedere deelnemer ontvangt na het inleveren van zijn startnummer een geschenkpakket. De winnaars ontvangen een beker en een mooie prijs. Na de jogging is er een gratis tombola met waardevolle prijzen. Inschrijven kost 8 euro. Vooraf inschrijven is mogelijk tot 24 april aan 7 euro, via www.oeh.be. De kinderen betalen 1 euro de dag zelf.

Net steunt de organisatie een goed doel. Zo gaat er dit jaar 1 euro per loper naar het wetenschappelijk onderzoek tegen de Ziekte van Alzheimer. Parkeren kan aan de carpoolparking en op P1 op de Hoge Bermweg.

Meer informatie is te vinden op www.oeh.be of hyacintenjogging@oeh.be.