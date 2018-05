Oldtimers bewonderen op het Possozplein 05 mei 2018

02u51 0 Halle De leden van oldtimerclub De Retro Vrienden parkeren hun vierwielers-van-weleer voortaan maandelijks - tot september - op het Possozplein.

Elke vierde zondag van de maand zullen de wagens te bewonderen zijn. Het evenement kreeg de naam 'Cars en een koffie', in samenwerking met Bram Boon van café De Sleutel. "Onze club telt tweehonderd leden die samen vijfhonderd oldtimers bezitten", zegt voorzitter Luc Appelmans. "Omdat niet alle leden van lange rondritten houden, is een evenement als dit het perfecte alternatief. Iedereen kan wagens bewonderen en liefhebbers krijgen de kans om vragen te stellen. Deze plek naast de Grote Markt is ook prachtig."





Wie zijn oldtimer er op één van de zondagen parkeert tussen 9 uur en 13 uur, wordt ook getrakteerd op een gratis drankje. Info op www.deretrovrienden.be. (BKH)