Okra Essenbeek telt zestig lentes 17 augustus 2018

Okra Essenbeek-Halle bestaat 60 jaar en dat werd met trots gevierd. De ledenvergadering weet maand na maand tachtig mensen bijeen te brengen, tijdens een feestmaaltijd zijn er 180 aanwezigen.





Voor een daguitstap is de bus vol en moeten leden worden geweigerd. Na zestig jaar is Okra Essenbeek nog springlevend. Toen kwamen er een honderdtal Essenbekenaren luisteren naar de inleiding. Op het einde van de vergadering sloten zeventig mannen en vrouwen zich aan: trefpunt Essenbeek was gestart. Nu telt het trefpunt 270 leden. Okra speelde een grote rol in het leven van Essenbeek door mensen samen te brengen, door feesten en uitstappen, de bouw van de jeugdlokalen,...





(SMH)