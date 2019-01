Oeverwerken langs kanaal hervat, maar niemand weet wanneer Zuidbrug gebouwd kan worden Bart Kerckhoven

23 januari 2019

16u40 3 Halle Sinds dinsdag wordt er op de oevers van het Kanaal Brussel-Charleroi opnieuw gewerkt voor de bouw van de Zuidbrug, maar wanneer de bouw van de brug zelf kan starten, weet niemand...

Het tijdelijke jaagpad langs de sporen is sinds deze week open, het bestaande jaagpad is afgesloten. “Fietsers en voetgangers moeten vanaf nu het tijdelijke jaagpad langs de sporen gebruiken”, zegt woordvoerder Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg. “Het huidige jaagpad langs het kanaal doet dienst als werfweg.”

Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) maakt zich intussen wel zorgen over de eigenlijke bouw van de brug en stelde daarom op de gemeenteraad enkele vragen. Want zolang de Zuidbrug niet gebouwd wordt kan ook de Zennebrug niet gerealiseerd worden, omdat beide werken aan mekaar gekoppeld zijn. De aannemer die de Zennebrug moet bouwen, schat het verlies aan omzet intussen aan 2.990 euro per werkdag.

Overleg met Infrabel

Bevoegd schepen Johan Servé (sp.a) gaf mee dat er nog een akkoord gesloten moet worden tussen De Vlaamse Waterweg en spoorwegbeheerder Infrabel. “De Zuidbrug overbrugt ook de spoorlijnen 94 en 96”, aldus Servé. “De onderhandelingen met Infrabel over de bouw van de overbrugging van de sporen zijn nog altijd aan de gang. Die werken boven de sporen moeten immers volgens strikte veiligheidsrichtlijnen uitgevoerd worden.” De sporen moeten tijdens een deel van de werken buiten dienst gesteld worden en ook de afkoppeling van de elektrische stroom op de bovenleidingen is nodig.

Pletincx vreest dat de stad mee voor het omzetverlies van de aannemer die de Zennebrug zal bouwen zal opdraaien, maar daar is volgend Servé geen sprake van. “Er zijn geen kosten aan verbonden omdat in het lastenboek duidelijk staat dat de bouw van beide bruggen aan mekaar gekoppeld is”, aldus Servé.

In Halle hopen ze wel dat Infrabel en De Vlaamse Waterweg snel een akkoord sluiten en dat De Vlaamse Waterweg hen ook snel laat weten wanneer de werken kunnen beginnen. De start van de overwerken dinsdag werd namelijk pas om… 23.05 uur maandagavond doorgegeven.