Oenstellingsgala in Don Bosco 01 februari 2018

02u26 0 Halle De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames bouwt zaterdag een feestje op de campus van Don Bosco in Halle. De 'oedelekste sosjeteit van Halle' organiseert er het Oenstellingsgala, waarbij het nieuwe Hofmaarschalkenpaar officieel aangesteld wordt.

Het gala start om 20.10 uur. De Halse Dansmariekes treden op, net als plaatselijke vedetten Swoop en Dynamite. De orde heeft zelfs een verrassing in petto voor de aanwezigen. Voorts werd ook dansgroep Shivo al gestrikt, net als Discobar De Flippo's.





Tijdens het Oenstellingsgala zullen Patrick I en Marleen I, het Hofmaarschalkenpaar van 2017, en hun mini-Hofmaarschalkenpaar Kyo I en Aagje I opgenomen worden in de orde. Bart Van Nimmen en Jessica Dekens, het nieuwe Hofmaarschalkenpaar, kunnen de fakkel dan definitief overnemen.





De 'dress code' is 'gala', maar iedereen is welkom. Wie graag een glas drinkt, kan gebruikmaken van een taxidienst. Kaarten zijn in voorverkoop (8 euro) te verkrijgen bij de leden van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames. Aan de kassa betaal je 10 euro. (BKH)