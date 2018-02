OCMW-cliënten leren Nederlands op de werkvloer 16 februari 2018

02u25 0 Halle Twaalf OCMW-cliënten leren vanaf april de Nederlandse taal vooral op de werkvloer. Projectmedewerkster Evy Neuteleers zal hen de basisbegrippen bijbrengen in het klaslokaal maar echt Nederlands leren spreken kunnen ze dan ook leren op een klusjesdienst, een poetsdienst en zelfs de horeca.

"De mensen kunnen binnen het OCMW op die diensten zeker de taal gemakkelijker leren", zegt Evy. "Ze zullen een traject van elf lessen volgen. In de klas kunnen we dan aandacht besteden aan de materiaalkennis en grammatica. Maar ik ben er van overtuigd dat de mensen pas echt de Nederlandse taal onder de knie zullen krijgen als ze hun kennis in de praktijk kunnen brengen." De cliënten die met het traject starten zijn vooraf geselecteerd samen met de jobcoaches en de maatschappelijk werkers. Een basiskennis Nederlands moeten ze wel hebben. In het najaar wordt ook een tweede cursus georganiseerd zodat het project 'Taal Werkt!' dan later goed geëvalueerd kan worden. De provincie Vlaams-Brabant kende alvast een subsidie van 12.500 euro toe aan het OCMW van Halle om het project uit te werken. (BKH)