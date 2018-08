Non-Stop op reis naar De Veluwe 04 augustus 2018

Non-Stop, de seniorenwerking van de wijk Nieuw Rodenem trok voor de veertiende keer op reis. Deze keer was de bestemming De Veluwe in Nederland. Hanzesteden, Elburg en Harderwijk werden bezocht maar ook de zandsculpturen in Garderen, er volgde een botterboottocht op het IJselmeer, een bezoek aan het Natuurpark De Veluwe met het Kröller-Müllermuseum en zijn beeldentuin, het Paleis Het Loo en een huifkar- en fietstocht door de Veeluwse natuur. De vereniging denkt intussen al aan een vijftiende reis.





(BKH)