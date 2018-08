Ninoofsesteenweg afgesloten 06 augustus 2018

02u30 0

Vandaag en morgen is de Ninoofsesteenweg in Halle net voorbij de Dekenstraat afgesloten voor het verkeer dat het centrum wil inrijden. Er worden op het kruispunt beweegbare paaltjes in de grond gestopt die dan nadien gebruikt zullen worden tijdens evenementen op de Beestenmarkt. Tijdens de werken kan er omgereden worden via de Dekenstraat. Het verkeer dat via de Ninoofsesteenweg en de Volpestraat naar het Oudstrijdersplein wil rijden, kan best omrijden via de Sint-Katarinavest, de Zuster Bernardastraat en de Minderbroederstraat. Tijdens de werken zal er ook tweerichtingsverkeer mogelijk zijn in de Volpestraat en de Nieuwstraat. (BKH)