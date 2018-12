Nieuwe UNIZO-afdeling organiseert eerste netwerkevenement Bart Kerckhoven

18 december 2018

11u44 1 Halle Een honderdtal ondernemers zakten af naar een eerste netwerkevenement van UNIZO in Halle. De nieuwe afdeling van de ondernemersorganisatie wilde zich in de Oude Post vooral bekend maken bij het publiek.

Gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche en voorzitter Filip Jacobs van UNIZO Mechelen waren de gastsprekers en gaven toelichting over het belang van lokale UNIZO-ondernemersverenigingen. “De opkomst toont aan dat er in Halle heel wat ondernemerschap is én dat er nood is aan een werking die alle types van ondernemers met elkaar verbindt”, zegt voorzitter Gunter Lories van UNIZO Halle. “Als lokale afdeling willen we met UNIZO Halle er alles aan doen om de ondernemers met elkaar in contact te brengen, te verbinden en te versterken. Een constructieve samenwerking met het stadsbestuur staat daarbij hoog op de agenda.”