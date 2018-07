Nieuwe lambiek verkoopt als zoete broodjes FAMILIEBROUWERIJ DEN HERBERG WIL STRAKS OOK GEUZE BROUWEN BART KERCKHOVEN

18 juli 2018

02u36 0 Halle De Zennevallei is een gerstenat rijker. In brouwerij Den Herberg wordt voortaan ook oude lambiek gebrouwen. De familie Devillé lanceert het typisch streekbier in een opvallende verpakking. De 'bag-in-box' oude lambiek vliegt de deur uit.

De liters oude lambiek verkopen als zoete broodjes in café Den Herberg. Sinds vorige week worden de vaatjes aan de man gebracht en heel wat bierfanaten willen een kratje van vijf liter inslaan. Een volgende lading van twintig bag-in-boxes staat al klaar om afgehaald te worden wanneer we in het café langs de Octave de Kerchove d'Exaerdestraat binnenstappen. De familie Devillé zal dus snel nieuwe vaatjes moeten bijtappen. "Ik verwachtte eerlijk gezegd niet dat het zo een vaart zou lopen", zegt brouwer Bart Devillé, die de zaak met zijn vrouw Ann Heremans uitbaat en intussen ook al hulp krijgt van de kinderen. "Voor mij was het een probeersel, maar het is natuurlijk wel het ideale seizoen. Het is al weken warm en dan is een lambiek extra verfrissend, terwijl het ook het moment is van de feestjes. Gelukkig is dat bijtappen niet zo heel moeilijk."





Ann zette intussen al tientallen keren met stift de naam van hun brouwsel op de dozen, want een etiket voor de vaatjes is er nog niet. "Klanten in het café haalden al herinneringen op", weet Ann. "Vroeger werd lambiek veel meer gedronken. Vandaag zijn het vooral de geuze en de kriek die populair zijn. Hoog tijd dus om de lambiek zelf in de spotlights te zetten. Ook jongeren ontdekken zo intussen ons brouwsel."





Gevestigde namen als Timmermans en Oud Beersel verkopen vandaag ook al enkele van hun bieren in bag-in-boxes. Wie zo'n vaatje in huis haalt, hoeft geen schrik te hebben dat het bier slecht wordt. "De lambiek is helemaal uitgegist", legt Bart uit. "Je moet de dozen wel koel bewaren. Ongeopend kunnen ze maanden meegaan. Wanneer je er van drinkt, kan het toch vier weken bewaard worden."





Houten vaten

Vorige winter werd in brouwerij Den Herberg voor het eerst lambiek gebrouwen. "We zitten nu eenmaal in de Zennevallei, dan wil je toch dat typisch bier eens brouwen", zegt Bart. "We hebben al meer dan 50.000 liter kunnen brouwen. Het was wel puzzelen, want het bier moet ook opgeslagen worden in houten vaten. Op de boerderij op de Berendries hebben we een deel gestockeerd en ook een kleine ruimte aan de brouwerij is volgestouwd met vaten. Maar we gaan niet alle lambiek verkopen. Binnenkort willen we zelf een geuze maken met onze lambiek als basis. We gaan nu verder experimenteren en binnen enkele jaren zal zo zelfs een echte Oude Geuze mogelijk zijn. En we brouwen natuurlijk ook onze andere bieren verder."