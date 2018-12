Nieuwe kerstverlichting wordt opgehangen in winkelstraten Bart Kerckhoven

05 december 2018

Sinds maandag wordt in Halle de nieuwe kerstverlichting opgehangen in de winkelstraten. Maandag werd er gewerkt in de Volpestraat en Basiliekstraat en sinds dinsdag kan de versiering ook bewonderd worden in de Sint-Rochusstraat. De oude verlichting was acht jaar oud en werd door de Verenigde Handelaars van Halle beheerd. Het stadsbestuur engageerde zich nu om voortaan kerstverlichting te huren. Het bedrijf Bachère Illimination uit Herstal zal vanaf nu voor verlichte kerstsfeer zorgen. In het straatbeeld duikt zo extra kerstgroen op en grote kerststerren die allemaal dus mooi verlicht zullen worden. Zelfs lantaarns en enkele bomen worden versierd. Het stadsbestuur trekt 127.000 euro uit voor de verlichting. De versieringen die nu ophangen zullen de komende drie jaar tijdens de eindejaarsperiode te zien zijn.