Nieuwe bussen in omloop 22 augustus 2018

Reizigers die in het Pajottenland de bus nemen, stappen vermoedelijk op op gloednieuwe bussen. De vervoersmaatschappij De Lijn zet de nieuwe exemplaren sinds deze zomer in. De bussen rijden uit vanaf de stelplaatsen aan Het Rad, Dilbeek en deelgemeente Ninove van waaruit ook heel wat buslijnen in onze streek bediend worden. 65 nieuwe bussen worden er ingezet en daarvan zijn er tien hybride bussen. De andere 55 exemplaren zijn ook veel groener dan de oudste bussen die nog steeds rondrijden en nu dus buiten gebruik worden gesteld. Wie op een nieuwe bus stapt kan die ook aan het interieur herkennen, omdat de zetels bestaan uit bruin recuperatieleder. Dat moet het onderhoud vergemakkelijken, maar tegelijk ook hygiënischer zijn voor de reizigers.





(BKH)