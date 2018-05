Nieuw Skallyfest opent festivalseizoen 30 mei 2018

De Halse eventementenkalender is een festival rijker. Zaterdag vindt voor het eerst Skallyfest plaats. De organisatoren zijn een groepje vrienden die graag rock en hip-hop van eigen bodem willen aanbieden. Rockgroep Shunk mag zaterdag als eerste het podium op en trad onlangs nog op in café De Skans om het festival te promoten. Met hardcoregroep Valley en de hip-hoppers van de Rand tussendoor staat er heel wat afwisseling op de affiche. Sons of Disaster mag uiteindelijk voor de topper van het eerste Skallyfest optreden. Met Bizkit Park hebben de organisatoren meteen een naam van formaat gestrikt. De groep brengt met covers hulde aan het nu-metalgenre. Het festival start om 15 uur en vindt plaats op de parking van het Heilig Hart&College. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van Skallyfest.





(BKH)