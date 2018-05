Nieuw Rodenem is 27 woningen rijker 19 mei 2018

Halle De wijk Nieuw Rodenem in Halle werd uitgebreid met 27 nieuwe woningen.

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei startte meer dan twee jaar geleden met de bouwwerken. Negen woningen worden nu verhuurd, de overige achttien worden onder speciale Vlabinvest-voorwaarden verkocht.





Geen flatgebouwen

"Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze site twee appartementsblokken te bouwen", zegt Oscar Decoster, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. "Maar ik ben blij dat er van die plannen afgestapt werd. In de plaats werd een project gerealiseerd voor verschillende gezinnen, met huizen die twee tot vier slaapkamers tellen. Heuvelpark II is een modern project geworden, waarbij onder meer groendaken voorzien werden. Deze huizen sluiten dan ook perfect aan bij de rest van de wijk." In totaal werd er meer dan 4,2 miljoen euro geïnvesteerd in de bouwwerken.





