Nieuw Rodenem boos om afgeschafte bushaltes: “Waarom maakt lijn 155 geen ommetje van drie minuten meer?” Bart Kerckhoven

31 januari 2019

16u26 0 Halle Inwoners van de wijk Nieuw Rodenem zijn een petitie gestart om de bussen op de lijn 155 opnieuw te laten stoppen in hun buurt. De Lijn schafte de haltes drie weken geleden af en dat is een probleem voor heel wat oudere en minder mobiele mensen. “Het is onze verbinding naar de stad en het ziekenhuis”, zegt initiatiefnemer Guy Debognies. “Dat ommetje van drie minuten kan toch het verschil niet maken?”

Zestig handtekeningen heeft Guy de voorbije weken ingezameld. De petitie wordt samen met een open brief binnenkort verstuurd naar de mensen van De Lijn. Ook het stadsbestuur van Halle en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zullen een kopie krijgen. De bewoners zijn niet te spreken over een beslissing van de Vlaamse vervoersmaatschappij om de bussen op de lijn 155 niet meer in de wijk te laten stoppen. Zowel de haltes Ernest Duezstraat, Veldstraat en Jubellaan zijn afgeschaft. “We worden voor een voldongen feit gesteld”, zegt Guy. “Niemand heeft ons gewaarschuwd. Ook het stadsbestuur was niet op de hoogte. Maar die haltes zijn wel belangrijk voor heel wat buurtbewoners. In de wijk wonen veel oudere en minder mobiele mensen. Lijn 155 brengt hen vlot naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria maar ook bijvoorbeeld naar de markt op donderdag en zaterdag.”

Liliane Dehaeseleer beaamt dat. “In de wijk namen op marktdagen ’s ochtends wel twintig mensen de bus naar het centrum”, zegt Liliane. “Zestien jaar geleden hebben we met een petitie geijverd om die bus hier te laten stoppen. De voorbije maanden stelden we al vast dat de bus soms te laat kwam of helemaal niet reed. Nog later werd de dienst op zondag afgebouwd maar dat de haltes definitief verdwijnen is echt een ramp. Wie niet goed te been is geraakt onmogelijk vanaf de Veldstraat aan de halte op de steenweg.”

Guy Debognies hoopt dat De Lijn de busregeling aanpast. “Minder mobiele mensen rekenen net op het openbaar vervoer”, zegt Guy. “Als ze de bus niet meer kunnen nemen is zitten ze vast. Ook voor het sociaal contact heeft dat gevolgen want ze komen ze zelfs niet meer buiten. Net nu iedereen de mond vol heeft over het openbaar vervoer als milieuvriendelijk alternatief worden hier haltes afgeschaft. De fiets is geen oplossing want voor heel wat mensen is het onmogelijk de fiets te nemen. Niet alleen omdat de gezondheid het niet toelaat maar ook omdat het in het verkeer gewoon te gevaarlijk is. Voor mij hoeven die haltes niet de hele dag door bediend te worden maar om de zoveel uur dat ommetje van drie minuten maken, dat kan nu toch geen probleem zijn?”

Het is voorlopig nog onduidelijk of De Lijn bereid is om de haltes in Nieuw Rodenem opnieuw in te voeren.