Nieuw directieteam voor stad 25 mei 2018

De stad Halle heeft sinds deze week een algemeen directeur en geen stadssecretaris meer. Het OCMW en de stadsdiensten zijn namelijk samengesmolten en dus is ook het directieteam aangepast.





Voormalig stadssecretaris Sonia Christiaens is nu adjunct algemeen directeur en Jan De Winne gaat aan de slag als algemeen directeur. De Winne was tot voor kort secretaris van het OCMW. Ook de financiële leiding is aangepast. Wim van Elsen die de stadsfinanciën beheerde, is vanaf nu financieel directeur. Liesje Borremans die hetzelfde deed voor het OCMW is op haar beurt nu aangesteld als adjunct financieel directeur.





(BKH)