Niet betalen van snelheidsboete levert zestiende dagvaarding voor politierechtbank op Tom Vierendeels

19 december 2018

15u00 0 Halle Een man die vorig jaar in augustus geflitst werd aan 145 kilometer per uur op de Brusselse ring in Buizingen en zijn boete niet betaalde verscheen woensdag voor de politierechtbank in Halle.

De man is niet aan zijn proefstuk toe want het is intussen al de zestiende keer. “Mijn cliënt zegt dat hij de boete niet heeft gekregen”, zei de advocate die hem verdedigde. “Maar de man is momenteel ook werkloos.” Politierechter Dina Van Laethem kon voor dat laatste geen begrip opbrengen: “Het is niet mijn schuld dat de man financiële problemen krijgt door de boetes zo op te stapelen”. Ze veroordeelde de man tot een boete van 240 euro en hij moet ook een bijdrage aan het Slachtofferfonds betalen.