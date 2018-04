Nicky Jones stelt nieuwe full-cd voor 06 april 2018

02u26 0

Nicky Jones stelde zijn nieuwe cd 'Blij dat ik leef' voor. Hij deed dit voor zangers en muzikanten en nadien voor het grote publiek.





"Ik ben zeer tevreden met deze nieuwe full-cd. Ik heb hard gewerkt aan deze nieuwe plaat en verwacht er veel van. Ik denk dat 'Blij dat ik leef' wel een hit kan worden. Na de glorieperiode van de TV optredens is dit voor mij een nieuwe fijne periode", vertelt Nicky.





Al enkele jaren is Nicky Jones een veel gevraagde artiest in heel Vlaanderen.





(SMH)