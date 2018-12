New York Times praat met Hallenaar over koloniaal verleden van België Bart Kerckhoven

14 december 2018

07u19 0 Halle Mondiaal Halle organiseert nu zondag 16 december opnieuw mondiale gesprekstafels en daarbij zal ook Jean-Pierre Laus het woord nemen. Hij mocht nog maar pas zijn verhaal doen over het koloniaal verleden van ons land in de bekende krant The New York Times.

Laus werd gecontacteerd naar aanleiding van de heropening van het Afrikamuseum in Tervuren. In het artikel vertelt Laus dat er in bijna iedere gemeente in ons land wel nog een verwijzing te vinden is naar het koloniaal verleden. De krant zelf haalt ook de plakkaat met uitleg aan die werd geplaatst bij het standbeeld van Leopold II in het stadspark in Halle waarbij ook aandacht wordt besteed aan het leed van de inwoners van Congo onder het koloniaal regime van België. Velen onder hen werden slachtoffer van terreur. Het was Laus die daar destijds met andere gelijkgezinden voor ijverden. Eerder dit jaar werd ook al in de Baron Jacquesstraat zo’n plakkaat opgehangen bij een straatnaambord omdat ook die man een gecontesteerd figuur was tijdens de koloniale jaren.

Met die insteek is het verhaal van Jean-Pierre natuurlijk perfect om verteld te worden tijdens de mondiale gesprekstafels. Laus zal alles vertellen in de vorm van een nieuwjaarsbrief. Mondiaal Halle roept de mensen op om zondag zelf ook een nieuwjaarsbrief voor te lezen met een mondiale boodschap. Iedereen is er welkom op zondag 16 december van 11 uur tot 12 uur te komen luisteren in de Kardinaal Cardijnstraat 3 in Halle.

Het artikel waar Jean-Pierre Laus in aan het woord komt kan je hier lezen.