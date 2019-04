Nepborsten en wandelstok herinneren aan stevig feestje in Halle Bart Kerckhoven

12 april 2019

Bijna twee weken geleden werd er stevig feest gevierd tijdens Carnaval Halle in de binnenstad. Je zou denken dat intussen al de sporen van dat feestgedruis gewist zijn maar niets is minder waar. Deze week werden nog een wandelstok en een paar nepborsten opgemerkt… Metershoog in de lucht op de hoek van de Beestenmarkt en de Maandagmarkt. Hoe iemand er in geslaagd is om de attributen meer dan vijf meter hoog over een draad te gooien is ons een raadsel maar het levert intussen wel wat gegrinnik op bij de bezoekers van het Halse centrum.