Neil Diamond tribute op Stroppen 23 juli 2018

Op de Stroppenconcerten in Halle staat vanavond een Neil Diamond tribute band geprogrammeerd. Zanger Kris Valvekens heeft bijna identiek dezelfde stem als Neil Diamond en heeft bovendien een begeleidingsgroep mee met muzikanten van de grootste Belgische groepen. Jan Cuyvers (Soulsister, Zjef Vanuytsel, Bart Peeters & de Radio's), Marc 'Rosso' Van Puyenbroeck (Soulsister, Clouseau, Nathalia), Niels Verheest (Blue Blot, Roland, The Whodads, The Internationals), Luc Canters (Rick Tubbax & The Taxis, Strange Fruit) en zangeressen Emilie Leysen en Nathalie Van den Meutter (beiden van Strange Fruit) staan namelijk mee op het podium. Het optreden op de festivalweide aan de Guido Gezellestraat start om 20 uur en is gratis.





(BKH)