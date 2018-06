Negentien buurttuiniers aan de slag in wijk Nieuw Rodenem 13 juni 2018

02u45 0

De buurttuin Rodenemhof in de wijk Nieuw Rodenem is de voorbije maanden nog wat groter geworden en dat werd met een receptie gevierd aan de voet van het flatgebouw aan de Reinaertweg. Woonpunt Zennevallei, Pro Natura en het stadsbestuur werkten samen voor het project. "Negentien bewoners tuinieren hier", zegt schepen van Milieu Peggy Massien (sp.a). "Er staan zelfs mensen op de wachtlijst." Voorzitter Bart Vranken van Woonpunt Zennevallei vindt de buurttuin alvast een meerwaarde voor de wijk. "De tuintjes kunnen ingericht worden op restperceeltjes waar Woonpunt Zennevallei niet op bouwt. In plaats van verloederd groen krijgen we zo een mooie tuin in de plaats", zegt Vranken nog.





(BKH)