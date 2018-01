Natuurgebied Berendries uitgebreid 02u33 0

Het natuurgebied Berendries, dat Natuurpunt Halle beheert, is vorig jaar iets groter geworden. In totaal is er zo'n 47 are groen bijgekocht door de organisatie met de financiële steun van het stadsbestuur. De gronden die werden aangekocht worden vandaag nog door een landbouwer gebruikt maar na de oogst van dit jaar zal de natuur er vrij spel krijgen. Deskundigen werken wel een beheersplan uit dat aansluit bij het natuurbeheer in de Berendries. De vier percelen grond die werden aangekocht liggen in een drassig gebied in de vallei van de Maasdalbeek. De aankoop kostte meer dan 16.000 euro. De stad nam daarvan 8.658 euro voor zijn rekening. (BKH)