Natuurbegraafplaats in Rondenbos SITE WORDT INGEVULD MET STROOIWEIDE EN URNENVELD BART KERCKHOVEN

02u43 0 Foto Mozkito Burgemeester Hugo Vandaele op de site waar de natuurbegraafplaats ingericht wordt. Halle Inwoners van Beersel kunnen er binnenkort voor kiezen om hun as na hun dood te laten uitstrooien op een natuurbegraafplaats - meteen de eerste in de streek. Daarvoor wordt een deel van het Rondenbosdomein afgebakend. Urnen zullen er ook begraven kunnen worden.

In Nederland zijn natuurbegraafplaatsen al langer ingeburgerd, maar in ons land is het concept nieuw. De naam zegt alleszins alles: een laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving. "Via de Vereniging van Steden en Gemeenten hoorden we dat natuurbegraafplaatsen bij een steeds breder publiek bekend raken", zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). "Daarom hebben we ook in onze gemeente bekeken wat de mogelijkheden zijn. Vlak naast het kerkhof in Alsemberg ligt het Rondenbosdomein, waar ook ons gemeentehuis gevestigd is. Een stukje bos van dat domein kan perfect geïntegreerd worden in de begraafplaats. De bedoeling is dat de kerkhofmuur deels gesloopt wordt, zodat je ook via het kerkhof de natuurbegraafplaats kan bereiken. Via het Rondenbosdomein zal er geen toegang zijn."





Intussen worden al enkele bomen gerooid - de kapvergunning werd al afgeleverd. Binnenkort beslist de gemeenteraad over de herbestemming van het stukje grond. "Het gaat om een strook van dertig op vijftig meter die een nieuwe functie krijgt", aldus Vandaele. "Maar Rondenbos blijft wel nog groot genoeg om er kinderen te laten spelen."





De natuurbegraafplaats zal ook in zones opgedeeld worden. De as van overledenen kan er uitgestrooid worden, maar er kan ook voor gekozen worden om een al dan niet biologisch afbreekbare urne te begraven. "Voor de inwoners van Beersel zal dat gratis zijn", geeft Vandaele nog mee. "Wie niet in de gemeente woont, zal wel moeten betalen - die tarieven moeten nog besproken worden. We voorzien 39 plaatsen voor urnen in een zone in het midden van de natuurbegraafplaats. En omdat het een natuurbegraafplaats is, zullen er geen naamplaatjes of gedenktekens te zien zijn. Aan de ingang zal wel een zuil staan met de namen van de overledenen die er een laatste rustplaats kregen."





Interesse verzekerd

Interesse zal er volgens Vandaele zeker zijn. "Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Er bestaan in ons land nog maar een handvol natuurbegraafplaatsen, maar ik denk dus wel dat er nu vaker de vraag zal komen om hier uitgestrooid of begraven te worden. Voor nabestaanden is het ook een mooie omgeving om even tot rust te komen. Met de ligging van het Rondenbosdomein en het kerkhof konden we deze kans niet laten liggen."