Nacht van de Carnaval Top 100 17 februari 2018

02u25 0

De Halse carnavalisten blazen komende zaterdag om 20.33 uur verzamelen in zaal Lindegroen, in de Degelaenstraat in Buizingen. Daar organiseert Radio Victoria de Nacht van de Carnaval Top 100. Carnavalisten konden in de voorbije weken op hun favoriete nummers stemmen, en de finale lijst wordt zaterdag live bekend-gemaakt tijdens een show met doorlopend optredens. Kaarten kosten 5 euro. (BKH)