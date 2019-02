Nabestaanden ontgoocheld over getuigenis deskundigen Wouter Hertogs

19 februari 2019

18u44 0 Halle “Er zijn geen technische aanwijzingen dat het licht op groen stond”, verklaarden de deskundigen op het proces rond de treinramp in Buizingen. Toch bleven de talrijk opgekomen nabestaanden en overlevenden nog met vele vragen zitten.

“Dit was een ontgoocheling”, wond Anita Mahy van de vzw Trein Buizingen: Nooit Meer er geen doekjes rond, “de deskundigen antwoordden vaak naast de kwestie. Een beetje in het wilde weg. En dan was er eentje ‘plots’ nog afwezig ook.” Een van de deskundigen moest naar een congres in het buitenland gaan en had pas de dag ervoor het openbaar ministerie en de rechtbank hierover verwittigd. Het gevolg? Vele vragen waar de wel aanwezige deskundigen niet op konden antwoorden.

‘Alsof het groen was’

De treinbestuurder stelt al jaren dat het licht op groen stond toen hij doorreed. “Er is geen enkele technische indicatie dat het licht op groen stond”, stelden de deskundigen resoluut, “of hij misschien iets anders waargenomen heeft? Wij zijn geen psychologen en kunnen daarover dus niets zeggen.” Wel moesten de experts toegeven dat de bestuurder heeft gehandeld ‘alsof het licht op groen stond’. “Hij heeft immers versneld en we kunnen ons niet voorstellen dat hij dat zou gedaan hebben als het stoplicht op rood stond”, klonk het. De experts stelden wel vast dat hetzelfde stoplicht in de weken na de ramp viermaal een fout signaal gaf. “Dat werd telkens veroorzaakt door een elektrisch probleem maar er is geen verband met de ramp”, gingen ze verder. “In die vier gevallen sprong het licht immers telkens op rood terwijl het op groen moest staan. Dat is trouwens ook een automatisme, bij defecten of technische storingen springen de stoplichten op rood.”

Konijn

De verdediging blijft erbij dat hun cliënt onschuldig is. Tijdens de getuigenis haalden ze nog een verrassend konijn uit hun hoed. Een beeld uit een televisiejournaal van 20 februari 2010 waarop te zien was dat een stoplicht op het spoor waarop de ramp had plaatsgevonden, op groen stond. “Op dat spoor staat een trein en volgens u zou dat stoplicht dus automatisch op rood moeten staan”, zei meester Antoine Chomé, advocaat van de treinbestuurder. “Hoe legt u dan uit dat dit stoplicht op groen staat? “ Ook hierop konden de deskundigen geen pasklaar antwoord geven. Het beloven in september dus nog heftige debatten te worden voor de rechtbank.