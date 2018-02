Nabestaanden en slachtoffers herdenken treinramp 12 februari 2018

02u31 0

De nabestaanden van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen zijn zondagochtend samengekomen voor een herdenking aan het gedenkteken op het Gemeenteplein in de Halse deelgemeente. De ramp op 15 februari 2010 kostte het leven aan negentien mensen en er vielen 162 gewonden. De herdenking werd dit keer georganiseerd door de vereniging die de overlevenden en de nabestaanden van slachtoffers van de treinramp samenbrengt. Onder andere Patricia Vanden Eynde, de zus van het enige Halse slachtoffer Philippe Vanden Eynde, nam het woord. Intussen hopen de betrokkenen dat er binnenkort duidelijkheid kom over wie zich voor de rechter zal moeten verantwoorden voor het ongeval. De raadkamer in Brussel zal daarover op 26 maart beslissen. Een van beide machinisten zou een rood sein genegeerd hebben waardoor de treinen botsten, maar zelfs acht jaar later is er nog geen duidelijkheid over de omstandigheden.





(BKH)