Na petitie en protest: bussen op lijn 155 stoppen dan toch opnieuw in Nieuw Rodenem Bart Kerckhoven

14 maart 2019

Goed nieuws voor de bewoners van de wijk Nieuw Rodenem in Halle. De bussen van vervoersmaatschappij De Lijn op de lijn 155 van Anderlecht over Drogenbos en Sint-Genesius-Rode naar Halle zullen opnieuw de haltes in de wijk bedienen.

De bussen stoppen dus opnieuw aan de Jubellaan, Veldstraat en Ernest Duezstraat. De haltes werden begin januari afgeschaft maar heel wat bewoners waren daar niet gelukkig mee omdat die buslijn hen naar het centrum brengt en ook het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria aan de andere kant van de stad. Sinds de afschaffing moesten de bewoners naar de Nijvelsesteenweg om de bus te nemen. Bewoner Guy Debognies verzamelde zelfs een honderdtal handtekeningen tegen de afschaffing van de haltes. De bussen stoppen sinds maandag opnieuw aan de haltes. Wat er in de toekomst met de bediening zal gebeuren, moet wel nog verder besproken worden binnen de nieuwe Vervoerregioraad.

