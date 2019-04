Na inferno Notre Dame: Hoe de Sint-Martinusbasiliek in Halle beschermd wordt tegen brand: Laswerken in de voormiddag en brandslangen die klaar liggen voor bluswerken Bart Kerckhoven

16 april 2019

12u47 4 Halle De oorzaak van de brand in de Notre Dame in Parijs wordt nog onderzocht maar de restauratiewerken aan de beroemde kathedraal kunnen er wellicht wat mee te maken hebben. Dat er aan zo’n werken risico’s verbonden zijn weten ze bij architectenbureau Karel Breda maar al te goed. Het bureau leidde onder andere de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek in Halle.

21 jaar lang werkten architect Karel Breda en zijn team mee aan de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek. Het monument werd in de veertiende en vijftiende eeuw gebouwd en is ook opgetrokken in gotische stijl, net als de Notre Dame. Brandveiligheid was een van de absolute prioriteiten tijdens de restauratie die afgerond werd in 2015. “Wanneer er werken uitgevoerd worden zijn er altijd brandblussers op de werf aanwezig”, weet architecte Isolde Verhulst van architectenbureau Karel Breda.

“Als er brand uitbreekt in gebouwen van die omvang is het belangrijk dat er snel geblust wordt voor het vuur kan uitbreiden. Maar we nemen wel steeds extra preventieve maatregelen. Zo zullen arbeiders op de werven enkel in de voormiddag laswerken of andere vuurgevoelige klussen uitvoeren. In de namiddag worden andere werken uitgevoerd en is er iemand in de buurt. Mocht er dan brand uitbreken omdat bijvoorbeeld een stofje smeult dan kan dat snel opgemerkt worden. Zo is er toch al een paar keer op een werf brand vermeden. Op sommige werven wordt ook een vuurvergunning aangevraagd zodat de brandweer perfect weet dat er een risicowerk wordt uitgevoerd. Ook dat is belangrijk want zo beschikken de brandweermensen al over informatie wanneer ze moeten uitrukken.”

Branddetectie voorzien op zo’n werven is ook al niet eenvoudig. “Zo’n systemen werken goed tot twaalf meter hoogte maar in gebouwen zoals de basiliek in Halle zit je al gauw meer dan twintig meter in de hoogte en dus wordt rook niet snel gedetecteerd”, legt Verhulst uit. “Dat geldt ook voor werken op het dak. Als er in de buitenlucht gewerkt wordt zal een beginnende brand via die systemen niet snel opgemerkt worden.”

Brandslangen per verdieping

De restauratie van de basiliek, die eindigde in 2015, verliep uiteindelijk zonder problemen maar ook nu nog is het monument extra beschermd tegen brand. “Op verschillende verdiepingen liggen al slangen klaar voor de brandweer om snel te kunnen blussen”, zegt Verhulst. “Alle moderne systemen om brand te detecteren zijn geïnstalleerd. Ook op de zolder zijn er extra maatregelen genomen want als het houten dakgebinte vuur vat krijg je natuurlijk een brand zoals in de Notre Dame.”