N-VA presenteert top vijf 09 juli 2018

De Halse N-VA heeft de volledige top vijf van de lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Joke Ots staat op de tweede plaats. Ze werd in 2012 voor het eerst verkozen. Huidig fractieleider in de gemeenteraad Wim Demuylder staat op plaats drie en zit al achttien jaar in de gemeenteraad. Provincieraadslid en gemeenteraadslid Marc Sluys kreeg dan weer de vierde plaats. Cafébaas Dirk Van Heymbeeck staat op plaats vijf. Van Heymbeeck is ook kandidaat op de lijst voor de provincieraad. Eerder was al bekendgemaakt dat Jeroen Hofmans de lijst zou trekken in de plaats van Mark Demesmaeker, die lijstduwer is. (BKH)