N-VA opent partijlokaal op Grote Markt 23 januari 2018

02u26 0 Halle In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen pakt N-VA Halle op de Grote Markt uit met een pop-up-partijlokaal.

"De Hallenaren kunnen hier vanaf februari terecht met hun vragen, opmerkingen en suggesties", zegt lijsttrekker Mark Demesmaeker. "Het worden bijzonder belangrijke verkiezingen en dan willen we echt in het hart van de stad aanwezig zijn om iedereen in contact te kunnen brengen met onze mandatarissen en kandidaten. We zullen hier ook enkele kleinere activiteiten organiseren."





Het pop-uplokaal kreeg de naam 'De Halse Barricade', een knipoog naar de naam van het nationale partijhoofdkwartier. Het lokaal zal onder meer op marktdagen donderdag en zaterdag geopend zijn. (BKH)