N-VA-kandidaten heropenen campagnesecretariaat op de Grote Markt Bart Kerckhoven

13 april 2019

17u14 0

Verschillende Vlaams-Brabantse N-VA-kandidaten voor de verkiezingen in mei verzamelden zaterdagochtend op de Grote Markt in Halle. Daar werd het campagnesecretariaat officieel geopend. Eigenlijk was het een heropening want het pand deed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook al dienst als campagnelokaal voor de Halse N-VA-afdeling. Onder andere Europees parlementslid en Hals gemeenteraadslid Mark Demesmaeker, Leeuws gemeenteraadslid Jeroen Tiebout en Hals gemeenteraadslid Eva Demesmaeker maar ook Vlaams minister Ben Weyts kwam langs. Het lokaal zelf werd opgefrist en zal de komende weken opnieuw als uitvalsbasis dienen voor de regionale afdelingen.