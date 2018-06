Multicultureel feest op Stroppen 15 juni 2018

De organisatie Halle Zonder Grenzen en verschillende verenigingen organiseren dit weekend opnieuw het Multicultureel Feest in en rond het Jeugdcentrum Stroppen. Vanaf 9 uur start er al een minivoetbaltornooi dat loopt tot 17 uur. Vanaf 15 uur is er kinderanimatie en een uurtje later openen de internationale drank- en eetstands. Om 18.30 uur is er internationale dans te bekijken en om 19.30 uur treedt Paco Diatta op. Het feest duurt tot 22 uur en de toegang is gratis. (BKH)