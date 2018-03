MRI Sint-Maria draait 14 uur per dag 03 maart 2018

Ook de MRI-toestel in het AZ Sint-Maria draait elke dag lange shiften. Veertien uur per dag worden er scans gemaakt met de machine. In Halle moeten patiënten drie tot vier weken geduld hebben voor ze langs kunnen gaan. Eerder deze week raakte bekend dat een Limburgs ziekenhuis hun MRI 22 uur per dag laat functioneren omdat de wachtlijsten anders te lang worden. (BKH)