Moskee Arrahman trekt aanvraag om loods tot moskee te verbouwen in maar werkt al aan nieuw dossier Bart Kerckhoven

10 april 2019

De Moskee Arrahman bereidt een nieuwe aanvraag voor om een loods op de Nijvelsesteenweg in Halle te verbouwen tot moskee. De moslimgemeenschap wil verhuizen van de huidige locatie op de dezelfde steenweg naar het gebouw aan de parking van de vroegere Lidl-supermarkt. Daarvoor werd eerst een functiewijziging aangevraagd en het schepencollege van Halle kende de vergunning toe maar eiste wel dat de vzw extra nooduitgangen voorzag. Omwonenden gingen in beroep en ook Vlaams Belang protesteerde tegen de moskee omdat die extra verkeersdruk en geluidsoverlast met zich zou mee brengen, iets wat de vzw Moskee Arrahman ontkent. Er liep nog een procedure bij de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant maar uiteindelijk is die dus stopgezet omdat de vzw zelf de aanvraag introk en werk maakt van een nieuw dossier.