Mortel speelt covers op Stroppen 28 juli 2018

02u33 0

De Stroppenconcerten in Halle plaatsen komende maandag de lokale band Mortel op het podium. Dat is al jaren een bekende covergroep in de streek, met leden uit Alsemberg. Onlangs sloot een nieuwe generatie muzikanten zich aan, met een nog uitgebreider repertoire als resultaat. Het optreden begint omstreeks 20 uur op de weide langs de Guido Gezellestraat. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. (BKH)