Monumentaal Van Peteghem-orgel wordt feestelijk ingespeeld na restauratie Bart Kerckhoven

19 maart 2019

15u38 0 Halle In de Sint-Vincentiuskerk in Buizingen wordt op zaterdag 23 maart het gerestaureerde Van Peteghem-orgel opnieuw ingespeeld.

Het monumentale orgel, dat dateert uit de achttiende eeuw, is al sinds 1976 beschermd omwille van de historische waarde dat het orgel heeft. Het pronkstuk werd eind achttiende eeuw besteld bij de familie Van Peteghem die toen de belangrijkste orgelbouwers waren en werd begin negentiende eeuw in gebruik genomen. Maar door de jaren heen werd er wel wat verbouwd aan het orgel waardoor de authenticiteit stilaan verloren ging. De kerkraad besloot enkele jaren geleden om werk te maken van de restauratie van het imposante orgel. In totaal werd 158.195 euro voorzien waarvan de Vlaamse overheid 126.334 euro voor zijn rekening nam.

Nu de restauratie achter de rug is wordt het einde van de werken gevierd met een concert dat een ‘Ode aan de Meesters van het Orgel’ gedoopt werd. Het orgel wordt ingespeeld door Wouter Dekoninck en het koor Vox Veroni onder leiding van Anja Dierickx. Iedereen is welkom op zaterdag 23 maart om 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en aan de kassa betaal je 12 euro. Het optreden kadert ook in de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.