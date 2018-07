Mondiaal Halle zet gesprekstafels klaar 13 juli 2018

Het Platform Mondiaal Halle organiseert zondagochtend een bijeenkomst om te praten over grotere problemen zoals de klimaatverandering, ongelijkheid, racisme en de vluchtelingenproblematiek. Omdat Mondiaal Halle vindt dat ook de lokale politieke agenda daar op afgestemd moet worden, organiseert de groep een gesprekstafel van 11 tot 12 uur in Averechts aan de Kardinaal Cardijnstraat 3 in Halle. Iedereen kan er deelnemen aan de gesprekken. "Een open tafelbijeenkomst is eigenlijk een geperfectioneerde koffiepauze. Het geheim van een koffiepauze is namelijk dat de gespreksleden precies en zonder stress babbelen over de onderwerpen en vragen die er echt toe doen en die ze tijdens formele vergaderingen dikwijls achterwege laten", legt Hilde Rooselaer van Mondiaal Halle uit. Via www.mondiaalhalle.be heeft de groep ook een memorandum uitgewerkt voor de politieke partijen. (BKH)