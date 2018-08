Mogelijke inbrekers opgepakt 01 augustus 2018

Een ploeg van de lokale politiezone Zennevallei heeft maandagnacht drie mogelijke inbrekers gearresteerd. Dat gebeurde in Buizingen, maar waar exact wil de politie niet meegeven. Een buurtbewoner alarmeerde rond 23.30 uur de politie omdat hij drie verdachte personen had opgemerkt. Bij aankomst werd het trio tussen enkele struiken aangetroffen. Ze vertelden dat ze aan het plassen waren, maar konden verder geen zinnige uitleg geven waarom ze daar aanwezig waren. In de buurt werden vervolgens handschoenen, een kniptang en autosleutels aangetroffen. Ook de wagen van de verdachten werd gevonden, met hierin vier walkie-talkies. Het trio werd gearresteerd en het materiaal en hun wagen werden in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten loopt verder. (TVP)