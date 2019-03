Mobiliteitschepen Kristien Vanhaverbeke (N-VA): “We nemen de mobiliteit en de leefbaarheid in verschillende Beerselse wijken onder de loep” Bart Kerckhoven

21 maart 2019

14u53 2 Halle De kans is groot dat ook in andere woonwijken in Beersel slimme camera’s opduiken. In de wijk Ingendael worden ze momenteel gebruikt om het sluipverkeer in kaart te brengen. “Maar er zijn nog meer buurten waarvan we de leefbaarheid willen verbeteren”, zegt Vanhaverbeke.

Het mobiliteitsplan dat het gemeentebestuur van Beersel zes jaar geleden opstelde wordt geactualiseerd. “Op zes jaar tijd kan er veel veranderen”, zegt schepen Kristien Vanhaverbeke. “Daarom is het zeker nuttig om alle informatie nog eens te verzamelen. Het buikgevoel is vaak voldoende voor wijkbewoners maar als je een beleidsplan uitstippelt en echt beslissingen gaat nemen is het toch wel nuttig om met onderbouwde cijfers alles te bekijken. Die camera’s zullen dus niet alleen hun nut bewijzen in Ingendael maar ook in andere wijken zal de impact van de mobiliteit op de leefbaarheid gemeten worden.”

