Mirakelschilderijen hangen weer in basiliek NA 25 JAAR KEREN DERTIEN EEUWENOUDE KUNSTWERKEN GERESTAUREERD TERUG BART KERCKHOVEN

25 april 2018

02u54 0 Halle Een reeks eeuwenoude mirakelschilderijen hangen na vijfentwintig jaar opnieuw op in de toren van de Sint-Martinusbasiliek. De waardevolle werken waren een kwarteeuw geleden amper toonbaar maar zijn nu gerestaureerd. "We hingen zelf onder het roet toen we ze in 1993 weghaalden", herinnert Ghislain Stas zich.

Vakmensen uit Nederland werkten een hele dag in de toren van de Sint-Martinusbasiliek om de schilderijen opnieuw een plaats te geven op de metershoge muur. "We hebben goed nagedacht over de plaats van elk werk op de muur", vertelt Ghislain Stas van de vereniging Pro Arte Hallensis. Die groep verenigt de kunstliefhebbers die de mirakelschilderijen de voorbije jaren hielpen restaureren. "Het moet een kleurig spektakel zijn dat meteen de aandacht van de bezoekers trekt."





Dikke laag roet

Van die kleur was vijfentwintig jaar gelden amper nog wat te merken. Net daarom besloten vrijwilligers zelf actie te ondernemen. "Door de verouderde verwarming lag het roet van de kaarsen dik op de muren van de basiliek en dus ook op die schilderijen", zegt Stas. "Toen we de schilderijen van de muur haalden zagen we zelf zwart van het roet."





Pro Arte Hallensis zocht en vond sponsors om vijftien werken te restaureren. Bedrijven, ondernemers en particulieren betaalden telkens 750 euro om een schilderij te laten restaureren. "Dertien mirakelschilderijen keren nu na vijfentwintig jaar terug naar de basiliek", zegt Stas. "Voor ons is dit een hoogtepunt na al die jaren. In september komen er nog eens twee werken bij. De Welsh Guards Association uit Wales sponsort een werk net als de familie van de een Duitse soldaat die sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog in Lembeek. De Welsh Guards stootten hier bij de Bevrijding op de Duitse soldaten. Wanneer dat feit herdacht wordt zal de terugkeer van die twee schilderijen symbool staan voor de vrede."





Waas van mysterie

De mirakelschilderijen behoren tot de rijke kunstschat van de basiliek. Het gaat om afbeeldingen van mirakels die Onze-Lieve-Vrouw van Halle verrichtte. De werken dateren uit het begin van de zeventiende eeuw maar er hangt nog steeds een waas van mysterie over. Er wordt ook verwezen naar een gravure van grootmeester Peter Paul Rubens waarop die mirakels afgebeeld stonden. Een kopie van die gravure hangt voortaan ook op de torenmuur. "Ik hoop nog steeds dat die link met Rubens volledig onderzocht kan worden", zegt Stas. "Een student kunstgeschiedenis kan er een hele thesis aan wijden. In de basiliek hangt ook nog steeds de 'Clarisse Madonna' waarvan een van onze leden vermoedde dat het een werk van een leerling van Rubens is dat de grootmeester zelf even corrigeerde. Wij hebben de middelen niet om klaarheid te scheppen in dat verhaal maar we zijn wel tevreden dat we na een kwarteeuw deze werken opnieuw kunnen tonen."