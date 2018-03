Ministers openen nieuwe justitiehuizen 10 maart 2018

02u27 0 Halle In Asse en Halle zijn de eerste justitiehuizen plechtig geopend. In een justitiehuis kunnen zowel daders als slachtoffers van misdrijven terecht voor bijstand en opvolging van hun dossiers. De justitiehuizen werden opgericht in de nasleep van de affaire Dutroux en om het gerecht dichter bij de mensen te brengen. Zowel in Asse als Halle gaat het om een 'antenne' van het justitiehuis in Brussel.

"We merkten dan 80 procent van onze cliënten afkomstig zijn uit de Vlaamse rand", zegt directeur Peter Pletinckx. "Daarom was het voor ons belangrijk om ook hier een antenne uit te bouwen. Asse en Halle zijn nu al operationeel. In de toekomst willen we ook een antenne in Vilvoorde openen."





Zowel Justitieminister Koen Geens als zijn Vlaamse collega Jo Vandeurzen kwamen gisteren al een kijkje nemen. In Asse heeft de dienst onderdak gekregen in de gemeentelijke gebouwen op de Asphaltco-site. Hier beschikken de medewerkers van het justitiehuis over een eigen kantoor en een gesprekslokaal. In Halle werd het justitiehuis ondergebracht in het OCMW-gebouw in de August De Maeghtlaan.





"Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde is de voorbije jaren gestegen van 1.500 naar 2.363", zegt Koen Geens. "Dat toont de noodzaak aan van deze lokale antennes. Op deze manier kunnen we nog beter inzetten op bemiddeling in strafzaken. Politie, justitiehuizen en parket werken nauw samen om de binnenkomende pv's te screenen en een snellere aanpak te garanderen." (WDS)