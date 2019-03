Minibusje met vijf twintigers crasht in Buizingen: drie gewonden Tom Vierendeels

03 maart 2019

13u23 4 Halle Bij een ongeval in het centrum van Buizingen zijn zondagochtend drie twintigers gewond geraakt. Een van hen was er ernstig aan toe, maar niemand zou nog in levensgevaar verkeren. De bestuurder legde een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde rond 5 uur zondagochtend op het Gemeenteplein. Een kleine Hyundai-bestelwagen reed in de richting van het Halse centrum toen de bestuurder de controle over het voertuig verloor. De wagen ging uit de bocht, botste tegen een aanhangwagen met reclamepanelen om vervolgens tot stilstand te komen tegen een gemetselde muur voor het oude gemeentehuis van Buizingen.

In het voertuig zaten vijf jongeren uit de buurt tussen 20 en 23 jaar. Een slachtoffer werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Sint-Maria Halle, twee anderen werden overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en het UZ Brussel in Jette. Een van hen zou er ernstig aan toe geweest zijn. Enkele uren later bleek niemand nog in levensgevaar te verkeren. Volgens het parket bleven de bestuurder en de passagier die vooraan zat ongedeerd.

Positieve ademtest

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse het ongeval onderzoeken. “De bestuurder legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken”, zegt Gilles Blondeau van het parket. “De deskundige kon nog geen voorlopige conclusies trekken. Het voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek.”