Milde straf voor man die echtgenote met fles op het hoofd sloeg 12 mei 2018

02u31 0 Halle Een 57-jarige Hallenaar heeft een celstraf van negen maanden met uitstel gekregen voor partnergeweld.

De man en zijn echtgenote vormen al sinds 1998 een koppel, maar hun relatie liep lang niet altijd over rozen. Zo kampt de vrouw al jaren met een ernstig drankprobleem. Op 17 december 2016 kwam het tot een zware ruzie toen de vrouw opnieuw zwaar onder invloed van alcohol was - al had ook haar man gedronken. Hij eiste dat zij de woning zou verlaten, zij eiste op haar beurt een financiële tegemoetkoming. Daarop ontstak hij in woede.





Bij de keel gegrepen

De man duwde zijn echtgenote de zetel in, greep haar bij de keel en schreeuwde dat hij haar kapot zou maken. De vrouw kon zichzelf bevrijden en wilde de woning verlaten. Maar voor ze dat kon doen, sloeg hij haar met een glazen fles op het achterhoofd. Voor het parket komt dat neer op poging doodslag, goed voor een vordering van veertig maanden cel met uitstel.





Maar de rechter achtte de intentie om haar te doden uiteindelijk niet bewezen, en hield het bij slagen en verwondingen.





(WHW)