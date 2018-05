Middenstand mikt nu ook op bedevaarders MARIAVLAGGEN IN HET STRAATBEELD EN VAANTJES VOOR BEZOEKERS BART KERCKHOVEN

03 mei 2018

02u30 0 Halle Na de hyacintentoeristen mikt de middenstand nu ook op de bedevaarders. De Verenigde Handelaars van Halle (VHH) lieten vijfduizend vaantjes drukken en versierden het straatbeeld met Mariavlaggen om de duizenden bedevaarders in de komende weken warm welkom te heten.

De stormloop op de hyacinten in het Hallerbos is nog maar net achter de rug, of Halle maakt zich alweer op voor een nieuwe instroom. In de Sint-Martinusbasiliek worden deze maand duizenden bedevaarders verwacht voor een bezoek aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle. De eerste grote groepen uit Wielsbeke, Deerlijk, Vichte, Anzegem, Beveren-Lei, Heestert en Oostrozebeke worden zaterdagnamiddag verwacht. De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw ontvangt hen net voor ze het stadscentrum intrekken, maar ook in het centrum zelf wacht hen een warm onthaal. Daar zullen de handelaars vaantjes uitdelen.





"Vroeger kochten de bedevaarders die vaantjes, maar nu delen we ze gratis uit", zegt Steven Teurlings, voorzitter van de VHH. "Het is een manier om onze stad in de kijker te zetten. Die vaantjes zijn onlosmakelijk met Halle verbonden - Hallenaren worden niet zomaar vaantjesboeren genoemd. Maar we willen al die bedevaarders zo ook even feliciteren. Die mensen stappen soms 135 kilometer om hier te geraken. Dat is dus nog straffer dan de Dodentocht. Toen ik jong was, hielp ik als medewerker van het Rode Kruis nog mee de blaren van de bedevaarders verzorgen. Ik heb dus altijd respect gehad voor hen. En dit weekend zal ik hen opwachten met vaantjes in mijn handen. Net zoals andere jaren zal ik zeker ook applaudisseren, zodat ze nog wat extra steun krijgen in de laatste meters. En ook de andere handelaars staan klaar om hen te verwelkomen."





Jubeljaar

Voor het eerst wapperen er ook massa's Mariavlaggen in het straatbeeld. "We hebben bijna honderd Mariavlaggen aangekocht, en die heeft het stadsbestuur nu opgehangen", aldus Teurlings. "We vieren ook een jubeljaar, want het is 750 jaar geleden dat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in Halle arriveerde. Dat mag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Die vlaggen kunnen we voortaan ook elk jaar ophangen en ook de vaantjes kunnen we elk jaar opnieuw uitbrengen. Misschien worden het zo wel opnieuw verzamelobjecten."





De voorbije weken probeerden de handelaars de bezoekers van het Hallerbos ook al naar de winkels te lokken, en nu mikken ze dus op de bedevaarders. "De vele bezoekers tijdens de Mariamaand zijn belangrijk", geeft Teurlings nog mee. "Zeker de horeca kan hier van profiteren. Maar tegelijk mogen we geen kans onbenut laten om onze stad in de kijker te zetten. Zo maak je Halle aantrekkelijk voor iedereen. Er moet leven zijn in de stad. Alleen zo kunnen de winkels floreren."