Middenschool verzamelt liefst 180 kilogram rosse centjes voor Kom Op Tegen Kanker Bart Kerckhoven

29 maart 2019

Omdat ze in de Middenschool van Halle vonden dat ze allerlaatste ‘Rospot’-actie van Kom Op Tegen Kanker niet zo maar konden laten voorbij gaan, organiseerden enkele leerkrachten een actie. Alle leerlingen werden uitgedaagd om zo veel mogelijk rosse centjes te verzamelen voor het goede doel. Iedereen deed zijn best en zo werd in totaal maar liefst 180 kilogram ros geld opgehaald, voor een waarde van 3.481,95 euro. Het werd een nek-aan-nek-race tussen twee klassen van het eerste jaar. Uiteindelijk won de 1Ai klas met maar liefst 42 kilogram. Zij worden op het einde van het schooljaar getrakteerd op een gezonde picknick.