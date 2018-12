MézenHalle en Open Armen organiseren kerstfeest Bart Kerckhoven

27 december 2018

19u03 0

De Oude Post in Halle baadde donderdag in kerstsfeer dankzij Inloopcentrum MézenHalle en de vzw Open Armen. Beide verenigingen willen mensen die zin hebben in een babbel of deel willen nemen aan activiteiten wekelijks een ontmoetingsplaats aanbieden. Elk jaar wordt er ook een kerstfeestje georganiseerd. Op het kerstfeest bieden ze de gasten een goedkope driegangenmaaltijd aan maar ook een gezellig samenzijn en amusement. Om de prijs laag te houden kan er gerekend worden op vrijwilligers en sponsors. Zo droegen dit jaar Floralux, Planet Parfum, Weyns, Colruyt Group, Bio-planet, Brander, Hair point, Puur, Oxfam, Aspasia, Rituals, Kruidotheek, Van Dionant, Mellaerts, Mokadis, Leonidas en Praleen hun steentje bij aan het kerstfeestje.