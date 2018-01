Met burgerplatform naar kiezer YVES DEMANET (57) WIL GELIJKGEZINDEN VERZAMELEN IN HALLE 2019 BART KERCKHOVEN

24 januari 2018

02u53 0 Halle Hallenaar Yves Demanet (57) trekt met een burgerplatform naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met 'Halle 2019' wil hij meer aandacht voor de handelaars en het erfgoed in de stad. "Toen twee jaar geleden al na een paar dagen de opgegraven brug over de Zenne alweer afgebroken werd wilde ik niet meer aan de zijlijn toekijken", zegt Demanet.

Yves Demanet is een geboren en getogen Hallenaar. Begin jaren 2000 was hij drie jaar als centrummanager aan de slag om Halle als winkelstad aantrekkelijker te maken. "We hebben toen mooie dingen kunnen realiseren", weet Demanet. "Zo was Halle een van de eerste steden waar het wonen boven winkels gepromoot en gesubsidieerd werd. Maar die subsidie verdween al snel. Een winkelcentrum promoten doe je niet door de kasseien door klinkers te vervangen. Ik wil een beleid dat echt een handelscentrum in de kijker zet. Ik stel voor om bijvoorbeeld een winkelcoach in te schakelen. Die kan handelaars helpen met advies. Ook de markten op zaterdag en donderdag moeten opnieuw opgekrikt worden. Een dienst lokale economie kan veel meer betekenen voor de handelaars dan wat vandaag het geval is."





Oude brug over Zenne

Een tweede stokpaardje van Yves is erfgoed. "De voorbije jaren zijn er heel wat mooie dingen verloren gegaan", zegt Demanet. "Bij de heraanleg van de Basiliekstraat werd de oude stenen brug over de Zenne blootgelegd en al na een paar dagen gewoon afgebroken. Toen heb ik trouwens beslist om met dit initiatief te starten. Bij dezelfde grote werken werd de waterput van het Schild van Bourgondië op het Possozplein zo ook al gesloopt. Die waterput dateerde uit de middeleeuwen. Daar had echt wat moois mee gedaan kunnen worden. Maar jammer genoeg wordt hier in Halle al jaren slecht omgesprongen met ons historisch erfgoed."





Geen politicus

Het is voor Demanet niet de eerste keer dat hij deelneemt aan verkiezingen. Zo stond hij al eens op de lijst voor de toenmalige Volksunie en in 2006 stond hij ook op de kartellijst van CD&V/N-VA. "Maar ik noem mezelf geen politicus", zegt Demanet. "Ik ben wel bezorgd om mijn stad en wil daarom met dit eigen project naar buiten komen."





Werken aan Kanaal

Demanet heeft nu al een zespuntenprogramma gelanceerd. Behalve een eigen aanpak voor lokale economie en erfgoed heeft hij ook al zijn mening over mobiliteit, nieuwe bouwprojecten en belastingen neergepend op de site www.halle2019.be. Een ander opvallend strijdpunt is het kritisch standpunt over de geplande moderniseringswerken aan het Kanaal Brussel-Charleroi. "De Hallenaren onderschatten de impact van die grote werken", zegt Demanet. "Het kanaal moet breder om grote containerschepen door te laten terwijl er geen vragende partijen voor zijn. In Halle is men dan blij omdat er nieuwe bruggen worden gebouwd maar eigenlijk is dat het minste wat Waterwegen en Zeekanaal moet doen. Ik wil dus dat die werken uitgesteld worden tot er eerst groen licht is voor werken in Brussel. Want zolang er daar niet gewerkt wordt heeft een grote werf hier geen zin." Demanet wil de komende maanden nog enkele gelijkgezinden rond zich verzamelen. "Ik wil bijdragen tot het beleid. Vind ik geen medestanders, dan is het ook zo. Maar ik vind wel dat ik deze stap moet zetten. Ik wil ook met alle partijen praten over dit programma mocht ik een zetel halen. Maar er is wel een voorwaarde: ik wil niet dat huidig burgemeester Dirk Pieters (CD&V) nog verder aanblijft. Hij is de verpersoonlijking van het beleid waar ik zoveel kritiek op heb. 2019 moet een keerpunt worden en daarom heb ik ook voor die naam gekozen." Het is voor Demanet niet de eerste keer dat hij deelneemt aan verkiezingen. Zo stond hij al eens op de lijst voor de toenmalige Volksunie en in 2006 stond hij ook op de kartellijst van CD&V/N-VA.





Meer over Yves Demanet

politiek