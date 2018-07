Meespeeldag op Joepie 24 juli 2018

02u25 0

Speelplein Joepie organiseert komende donderdag de jaarlijkse Meespeeldag. Ouders, vrienden en familieleden kunnen dan mee komen ravotten. Er worden ook speciale activiteiten georganiseerd. Tegelijk worden de animatoren in de bloemetjes gezet tijdens de Dag van de Animator. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur in de Brouwerijstraat. Om 16 uur is er een toneeltje en een toespraak van jeugdschepen Dieuwertje Poté (CD&V). (BKH)